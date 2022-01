Filippo Gamba, il filosofo del pianoforte, al Verdi

Penultima tappa del lungo viaggio che il pianista veronese Filippo Gamba dedica, per il pubblico della Società dei Concerti Trieste, all’integrale delle 32 Sonate per pianoforte di Beethoven.



Prossimo appuntamento, con cinque lavori composti tra il 1809 ed il 1816, il 24 gennaio, alle 20.30, al Teatro Verdi di Trieste, nell'ambito della 90esima stagione della SdC, realizzata grazie ai soci iscritti e al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la sponsorizzazione dell'Orologeria Bastiani rivenditore autorizzato Rolex, della Fondazione CRTrieste e Fondazione Benefica Kathleen Casali.



A fare da guida, il "filosofo del pianoforte", come è stato definito Gamba dal leggendario pianista russo Vladimir Ashkenazy, in occasione della premiazione al prestigioso Concorso Gèza Anda di Zurigo.



Diplomato al Conservatorio di Verona, oggi Gamba è docente di pianoforte presso la Musik-Akademie di Basilea e porta avanti una carriera internazionale che lo ha portato ad esibirsi in tutta Europa e apparire come solista a fianco di orchestre come i Berliner Sinfoniker, la Wiener Kammerorchester, la Staatskappelle di Weimar, la Camerata Academica Salzburg, l’Orchestra della Tonhalle di Zurigo e della City of Birmingham, sotto la bacchetta, tra gli altri, di Simon Rattle, James Conlon, Armin Jordan e Vladimir Ashkenazy. Filippo Gamba incide per Sony e Decca e negli ultimi anni si è dedicato con passione proprio all'esecuzione integrale delle 32 Sonate per pianoforte di Beethoven.



Lunedì i soci della Società dei Concerti di Trieste e gli studenti delle scuole secondarie, di primo e secondo grado, e delle università (tutti con biglietto al prezzo speciale di € 5,00 per tutti i settori del teatro), potranno ascoltare nella prima parte del programma il trittico composto tra il 1809 e 1810, cinque anni dopo la Waldsteinsonate, op. 53 e tre dopo l'Appassionata, op.57, anni in cui Beethoven torna allo strumento cui aveva dedicato queste due ultime, incandescenti pagine.Vedono la luce infatti in quel periodo la Sonata n. 24 in Fa diesis maggiore, op. 78, caratterizzata da un melodizzare intimistico, terso, teneramente cantabile, la Sonata n. 25 in Sol maggiore op. 79, dal curioso sottotitolo “Alla tedesca” in riferimento al carattere popolaresco dei motivi alla base dei suoi tre brevi movimenti, e la Sonata n. 26 in Mi bemolle maggiore, op. 81, caratterizzata da una scelta timbrica contenuta e sobria, priva di scontri epici ed estremamente raffinata tranne che nel vivace Finale dove si impone una scrittura brillante ed estrosa.Seguiranno poi, nella seconda parte del programma, le due sonate scritte dopo una nuova pausa in cui Beethoven si era dedicato alla composizione del Trio “Arciduca” e della decima Sonata per violino e pianoforte, op. 96: siamo nell'estate del 1814 ed ecco i 13 minuti della Sonata n. 27 in mi minore, op. 90, con i suoi due movimenti connotati da un tenero intimismo e da una serena cantabilità, ed i 21 minuti della Sonata n. 28 in La maggiore, op. 101, del 1816, che procede in buona parte dalle conquiste espressive dell'op. 90 e connotata dall’utilizzo sonoro e violento delle zone estreme della tastiera e dalla predilezione per sonorità insolite.Il concerto, come già anticipato, è aperto anche agli studenti con biglietto al prezzo speciale di € 5,00 per tutti i settori del teatro, acquistabile la sera stessa presso la Biglietteria SdC al Teatro Verdi dalle ore 19:30, con possibilità di prenotazione scrivendo a info@societadeiconcerti.net .https://www.societadeiconcerti.it