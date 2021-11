Filippo Nigro porta a teatro 'Every Brilliant Thing'

Quali sono le cose per cui vale la pena vivere? Una lista con un milione di 'splendide' ragioni è al centro dello spettacolo Every Brilliant Thing del drammaturgo britannico Duncan Macmillan nella versione italiana diretta a quattro mani da Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, con protagonista l'attore romano. Ora debutta in prima nazionale a Udine, per la Stagione Contatto, venerdì 19 e sabato 20 novembre ore 21 al Teatro San Giorgio, con la coproduzione di CSS e Sardegna Teatro.



Filippo Nigro, uno dei più interessanti attori del cinema italiano (a partire da Le fate ignoranti e La finestra di fronte di Ferzan Ozpetek) e di seguitissime serie tv (la più nota, Suburra), è il protagonista in scena del racconto di una vita documentata su pagine e appunti presi al volo su pagine di libri, scontrini e sottobicchieri del pub, a comporre una lista di momenti speciali, illuminazioni, piccole manie, emozioni fugaci, incontri e attimi indimenticabili che si allunga con il tempo, dall’infanzia all’adolescenza, alla vita adulta fino ad arrivare a ben un milione di valide ragioni per amare la vita.

Con la complicità degli spettatori che potranno essere chiamati a impersonare alcuni dei personaggi minori e attraverso una scrittura dal ritmo sempre serrato e divertente, Every Brilliant Thing riesce a toccare con sensibilità e con una non superficiale leggerezza un tema delicato e complesso come la depressione.



