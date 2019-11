Film brevi per alte vette

Momento di premiazioni a Tolmezzo per Cortomontagna, che da 5 anni accompagna Leggimontagna e dedicato a ‘la montagna dal vivo’ attraverso video e cinema. Durante la due giorni di questa edizione si terranno anche appuntamenti dedicati al cinema con ospiti di rilievo grazie alla collaborazione con Dante Spinotti, presidente della giuria, Trento FilmFestival365 e La Cineteca del Friuli. Venerdì 29, l’alpinista, fotografo, regista e scrittore Manrico Dell’Agnola parlerà delle sue imprese di arrampicata e presenterà il suo film documentario Donnafugata, la salita della via della Torre Trieste, che racconta i due giorni in parete dei protagonisti Sara Avoscan e Omar Genuin, coppia in arrampicata e nella vita.

Sabato 30 s’inizia il pomeriggio al ‘David’ con la proiezione e il commento di alcuni dei corti in concorso, presentati da Gabriele Moser. A seguire, la Scuola di Film con il direttore della fotografia Dante Spinotti, il regista Matteo Oleotto e il presidente della Fvg Film Commission Federico Poillucci, che dialogheranno con Lorenzo Codelli e Annalisa Bonfiglioli sulla scelta dei luoghi dei film. Alle 18.15 le attese premiazioni del concorso Cortomontagna: 500 i corti iscritti da tutto il mondo, dei quali 37 entrati nella rosa finale. Per concludere, la proiezione di Tutto il mio folle amore diretto da Gabriele Salvatores, ambientato tra Trieste, il carso sloveno e l’isola di Pag in Croazia, ispirato al romanzo di Fulvio Ervas Se ti abbraccio non aver paura. (a.i.)