Finisce in anticipo la Rassegna regionale di teatro amatoriale

"Con nostro grande dispiacere – spiega Franco Segatto, Presidente provinciale della Fita di Pordenone – siamo costretti a chiudere in anticipo la 21.a Rassegna regionale di Teatro popolare. Abbiamo deciso di annullare le ultime due date in programma, 8 e 15 marzo, a causa del dilagare dell’emergenza coronavirus, per quanto nella nostra provincia fortunatamente non si siano rilevati ancora dei casi. Le due date quindi non verranno riproposte più avanti".



La Rassegna regionale di teatro popolare è un’iniziativa culturale organizzata dal Comitato provinciale della Fita di Pordenone in collaborazione con il Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco, con il sostegno di Comune del Pordenone e con il contributo di Uti Noncello e Banca di Credito Cooperativo Pordenonese. La 21.a Rassegna regionale di teatro popolare riceve il sostegno della Fondazione Friuli.