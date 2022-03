Firouzeh Khosrovan a Cinemazero presenta 'Radiograph of a family'

Giovedì 17 marzo, alle 20.45, a Cinemazero di Pordenone, la regista iraniana Firouzeh Khosrovan presenta il film 'Radiograph of a family', miglior documentario a IDFA - Festival del documentario di Amsterdam.



Una storia d’amore, due modi di intendere la vita e la fede, una figlia divisa tra un padre laico e una madre musulmana praticante, negli anni che hanno cambiato la storia dell’Iran: attraverso fotografie, lettere e voci dal passato, la regista racconta la sua infanzia e gli effetti della rivoluzione islamica sulla quotidianità.



Dopo il successo di 'Be My Voice', con la presenza di Masih Alinejad in sala, ritorna un approfondimento sulla condizione sociale in Iran.