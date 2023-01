Flamenco a Teatro al Ristori di Cividale

Unione indissolubile di canto, musica e danza, il flamenco è espressione artistica dell’esistenza umana, di cui sa rappresentare gli universali dualismi di gioia e sofferenza, amore e odio, materia e spirito, vita e morte. Flamenco a Teatro è il titolo dello spettacolo presentato, fuori abbonamento, dalla stagione teatrale di Cividale del Friuli domenica 8 gennaio. Alle ore 17.00 sul palco del Teatro Adelaide Ristori salirà il chitarrista e compositore spagnolo Carlos Piñana, autore dello spettacolo, accompagnato dal percussionista Miguel Àngel Orengo e dalla ballerina Mamen Maños.

Carlos Piñana, compositore innovativo e strumentista dal formidabile virtuosismo, appartenente a una famiglia di grande tradizione, ha respirato il flamenco fin da piccolissimo, approfondendo la preparazione con gli studi di chitarra classica al Conservatorio di Cartagena e continuando a esplorare la chitarra flamenca. Suona spesso anche in formazioni orchestrali e ha portato in tutta Europa il suo progetto “Suite El Cuidado de una Esencia”. Ha vinto numerosissimi premi ed ha una carriera concertistica internazionale; è ora a sua volta cattedratico nell’Accademia di musica di Murcia. Accanto a lui saliranno sul palco il percussionista Miguel Àngel Orengo e la ballerina Mamen Maños, a formare un trio in grado di esprimere al meglio la perfetta combinazione tra forza e lirismo, tra “materia” e “anima” che caratterizza questo genere musicale, iscritto non a caso nell’elenco del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco.

Maggiori informazioni al sito ertfvg.it, prevendite online sul circuito Vivaticket, chiamando il Teatro Ristori al 3884969684 o scrivendo a teatroristori@cividale.net.