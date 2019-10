Flavio Albanese racconta la passione di Leonardo

Un altro prestigioso appuntamento per il XXIII FVG International Music Meeting, organizzato dall’Associazione Ensemble Serenissima, in coorganizzazione con il Comune di Sacile ed il sostegno della Regione e della Fondazione Friuli. Giovedì 24 ottobre alle ore 20.45 al Teatro Zancanaro di Sacile (PN), sarà infatti ospite la Compagnia del Sole di Bari nella rappresentazione “Il Codice del Volo” di e con Flavio Albanese. Dopo l’incontro con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in programma alle ore 10.30, Albanese, con il suo suggestivo e coinvolgente spettacolo, racconterà la vita, le peripezie, i miracoli e i segreti del più grande genio dell’umanità, la sua particolarissima personalità, ma soprattutto la sua voglia di conoscere e insegnare. Perché Leonardo voleva volare? Lo spiega Zoroastro, il suo allievo, il suo giovane di bottega, ovvero l’assistente e suo amico fedele: Tommaso Masini. È proprio lui che ha sperimentato una delle più ardite invenzioni del Maestro: la “macchina per volare”. Gli spettatori conosceranno la storia, l’umanità e soprattutto il modo di pensare di un genio poliedrico e originalissimo che è il simbolo del nostro Rinascimento. Flavio Albanese dal 1986 a oggi ha portato in scena come attore, regista, curatore di traduzioni ed adattamenti, testi di Omero, Virgilio, Molière, Goldoni, Platone, Shakespeare, Goethe, K. Wojtyla, Carlo Collodi, F. Dostoevskij... All’estero ha realizzato scambi culturali ed esperienze di lavoro in Nicaragua e in Africa. Molti anche i lavori al cinema e in televisione. Tra questi si ricordano: Mi fai un favore?, Regia G. Scarchilli con O. Muti e A.Gassman; Marciando nel Buio, Regia Massimo Spano; I Pavoni, Regia Luciano Manuzzi. In TV dal 2000 al 2004 ha lavorato nella serie La Squadra (Rai 3) nel ruolo di co – protagonista, Ispettore Edoardo Valle.

Dal 1994 insegna recitazione e commedia dell'arte presso il Centro Internazionale La Cometa e l'Accademia di Teatro Sofia Amendolea di Roma. Ingresso libero.