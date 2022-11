Florian Wielgosik vince il Concorso Città di Porcia

Si è conclusa nella serata di sabato 5 novembre la 32° edizione del Concorso internazionale Città di Porcia, che quest’anno ha avuto come strumento principe la tuba. Dopo una settimana di prove eliminatorie, che a causa della pandemia ha visto sfidarsi 30 concorrenti provenienti da tutto il mondo su 37 inizialmente iscritti, la giuria tecnica ha decretato i tre finalisti che hanno avuto accesso all’ultima grande sfida sul palcoscenico del Teatro Verdi di Pordenone, accompagnati dall’Orchestra Fvg diretta dal maestro Luciano Acocella, musicista molto attivo dalla riconosciuta esperienza internazionale, già Direttore Musicale dell'Opera de Rouen-Normandie.

Durante il concerto finale, il pubblico in sala ha così seguito l’esecuzione di due brani di raro ascolto per tuba e orchestra d’archi come Alpine Concerto del compositore americano Michael Forbes (1973) e Concertino op. 77 del danese Jan Koetsier (1911-2006). In attesa di conoscere la classifica definitiva derivata dalla somma dei voti assegnati dalla Giuria tecnica durante la prova eliminatoria con pianoforte (tenuta giovedì 3 novembre) e con Orchestra (di sabato 5 novembre), il programma della serata si è completato con uno tra i maggiori capolavori della storia della musica, la Sinfonia n. 35 in re maggiore "Haffner" K 385 di Mozart.

Presieduta da Gérard Buquet (Francia), la Giuria tecnica è stata composta da Thomas Brunmayr (Austria), Patrick Harrild (Gran Bretagna), Alessandro Fossi (Italia), Roland Szentpali (Ungheria), Gianluca Grosso (Italia) e Anne Jelle Visser (Paesi Bassi). A insindacabile giudizio della commissione, il francese Florian Wielgosik vince l’edizione 2022 del Concorso, aggiudicandosi il Primo Premio di 9.000 euro; secondo il connazionale Martin Cornwell (5.000 euro) e terzo classificato al venezuelano Igor Martinez (3.500 euro).

Come da tradizione, anche il pubblico che ha affollato il Teatro ha potuto esprimere la propria preferenza con votazione diretta a favore di uno dei tre concorrenti. Il Premio del Pubblico, che ammonta a mille euro, è stato così consegnato al secondo classificato Martin Cornwell. Di pari entità il Premio della Giuria Giovani, assegnato quest’anno per la prima volta nella storia del Concorso al vincitore Florian Wielgosik. Formata da allievi delle classi quarte e quinte degli Istituti Superiori del territorio pordenonese, i componenti della Giuria Giovani sono stati selezionati in considerazione a una formazione musicale di base e coinvolti in alcune attività di formazione sullo specifico strumento attraverso una serie di lezioni-concerto tenute dal tubista Alessandro Fossi, commissario italiano della giuria tecnica.

A coronamento del percorso, gli studenti hanno potuto sommare il voto assegnato ai finalisti durante la prova di giovedì 3 novembre con quello del concerto finale con orchestra di sabato 5 novembre, decretando così il destinatario del Premio tra i tre finalisti.

Hanno fatto parte della Giuria Giovani Nicola Bertolo, Francesca Borsetti, Chiara Daniel, Greta Fregonese, Karim Hasan, Chiara Piovesana e Giulia Vaccher, studenti del Liceo “M. Grigoletti” di Pordenone; Ruben Bortolussi, Mattia Cucca, Joshlyn Miriam Mack e Lorenzo Marzin, studenti dell’Istituto “J. F. Kennedy” di Pordenone. Federico Raffin il coordinatore della Giuria Giovani.

Giampaolo Doro, Direttore Artistico del Concorso, ha espresso piena soddisfazione per l’alta qualità dei partecipanti che con la loro presenza – il doppio rispetto allo scorso anno – confermano l’importanza di questa manifestazione a livello internazionale. Il Direttore ha inoltre sottolineato l’entusiasmo del pubblico durante tutte le fasi del Concorso al Ridotto del Teatro Verdi e, durante il concerto finale, la presenza in sala di alcuni concorrenti eliminati nelle fasi precedenti. Pur provenendo da lontano, infatti, molti dei giovani musicisti che hanno partecipato a questa edizione sono rimasti fino alla fine della manifestazione per poter assistere a tutte le fasi del Concorso.