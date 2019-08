Flower of love a Lignano

Gli appassionati dei colorati vestiti a fiori, dei pantaloni a zampa di elefante, sandali con tacco, occhiali tondi e giganti e bandane sono già in fermento. Sta per arrivare un'altra serata promossa anche dagli amici del Ceghedaccio, che stavolta porta l'energia della musica pop e dance anni Settanta direttamente al mare per una serata all'insegna dei “figli dei fiori”.



Lunedì 12 agosto alla discoteca Mister Charlie di Lignano Riviera (Ud), l'immancabile appuntamento con la “Flower of love” di Charlie Brown torna ad animare la più grande località balneare della regione con una festa in cui risuoneranno le musiche dei Led Zeppelin, The Kinks, Dire Straits, Queen, Pooh, Pink Floyd, The Who, The Doors, Rolling Stones, The Beatles, David Bowie e molti altri ancora.



La serata dal mood vintage “The flower of love” ricorda lo slogan "facciamo l'amore e non la guerra" come ai tempi di Woodstook. Dalla consolle arrivano i deejay che ormai tutti gli appassionati di questo genere musicale conoscono, ovvero Renato Pontoni, Massimo Rossini, e Carlo P. Saranno loro a dar vita a un vero e proprio viaggio dalla musica in vinile originale degli anni Settanta, Ottanta e Novanta fino ai successi di oggi. Una serata aperta a tutti con l'obiettivo di far ballare giovani e meno giovani.



Le porte della nota discoteca lignanese si apriranno già alle 21 per la cena a buffet, solo su prenotazione e fino ad esaurimento posti, mentre il via alle danze inizierà alle 23. Per info e prenotazioni per la cena a buffet o per riservare dei tavoli è possibile telefonare ai numeri 345 2655945 e 335 6899446.