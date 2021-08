Folkest a Polcenigo con Paolo Bonfanti e Martino Coppo

Venerdì 13 agosto Folkest sarà a Polcenigo con Paolo Bonfanti e Martino Coppo che esploreranno tutte le strade possibili negli intrecci di corde fra chitarra e mandolino insieme a Nicola Bruno al contrabbasso.

Era il 1985 quando Paolo Bonfanti fu contattato per la prima volta da uno dei gruppi di punta del bluegrass europeo, Red Wine, per sostituire temporaneamente un virtuoso della chitarra acustica flatpicking come Beppe Gambetta che nel frattempo aveva intrapreso la carriera solista. Da allora Paolo Bonfanti e Martino Coppo hanno cominciato a incrociare le proprie strade, a suonare insieme in svariate situazioni fino alla decisione di costituire un duo in cui dare sfogo a tutta la loro poliedricità e varietà di gusti e passioni musicali comuni. Entrambi hanno suonato con i maggiori artisti mondiali del blues e del bluegrass e hanno consolidato un’invidiabile carriera solista.