Folkest a Tramonti di Sopra e Reana del Rojale

Sabato 14 agosto Folkest sarà a Tramonti di Sopra con lo strano connubio tra musette e musiche marchigiane del Roberto Lucanero Trio e a Reana del Rojale con le cinque fate della musica celtica, le Green Clouds.



Alle 17.30 nell'area Sala polifunzionale di Tramonti di Sopra si balla con il trio classico della musica da ballo! Tre strumenti acustici, timbricamente e dinamicamente equilibrati, con più di 150 anni di storia della musica alle spalle: la formazione ideale per sintetizzare, cogliendone l’essenza più profonda, oltre un secolo di musica colta e popolare, urbana e contadina concepita per la danza. In questo concerto il repertorio spazia dalla musica tradizionale marchigiana, al liscio italiano, al musette francese. Il filo conduttore è di carattere filologico e riguarda l’organetto semitonato suonato da Roberto Lucanero, accompagnato da Antonio Stragapede al mandolino e chitarra e Gabriele Pesaresi al contrabbasso.



Nell'area festeggiamenti di Reana del Rojale alle 20.30 spazio a Grania (Graziana Giansante) all'oboe e corno inglese, Roisin (Marzia Ricciardi) al violino, Eirwen (Cecilia Nappo) al basso elettrico ed Erin (Licia Missoni) al pianoforte e tastiera. Sono le cinque fate della musica celtica, con i loro costumi fantasy e il volto celato da misteriose maschere, propongono uno spettacolo di grande effetto scenico. Oboe, violino, percussioni, basso elettrico e tastiere, uniscono le sonorità degli strumenti della tradizione con le tecnologie elettroniche, producendo effetti nuovi e suggestivi, ispirati alla musica celtica e fantasy. Chiamano Keltronic la loro musica, un genere musicale nato dall’unione della tradizionale musica celtica con la moderna elettronica.