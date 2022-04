Folkest chiude la settimana pasquale con una sorpresa! Va in onda su Stereonotte, il programma radiofonico su Rai Radio 1 (Ray play Sound), dalle 00.40 di sabato notte, l'intervista ad Andrea Del Favero, direttore artistico di Folkest. La trasmissione condotta da Duccio Pasqua parlerà del noto festival che quest'anno si terrà in oltre 20 comuni del Friuli Venezia Giulia dal 16 giugno al 5 luglio 2022 e che, come sempre, farà tappa anche a Capodistria ed Auronzo tra fine luglio e i primi di agosto.



In apertura, dopo un brano dei Jethro Tull, ospiti dell'imminente 44^ edizione della rassegna, seguirà l'intervista a Enzo Avitabile (premio Folkest alla carriera 2021) che dialogherà con il conduttore e con il direttore artistico. Poi ci sarà spazio per alcune succulente anticipazioni di un'edizione di Folkest che si preannuncia densa di grandi e succosi appuntamenti.