Folkest, il duo Hana & Saria sul Monte Lussari

In attesa che Folkest entri nel vivo, appuntamento il 10 luglio a Tarvisio per un appuntamento nell'ambito di "Nei suoni dei luoghi” organizzato da Progetto Musica, sul Monte Lussari, alle 14 con il Duo Hana & Saria Convertino.



Hersi Matmuja, voce e percussioni a cornice e Ilaria Fantin, arciliuto, voce e percussioni, con la partecipazione di Saria Convertino, alla fisarmonica, portano in vetta il loro progetto "Canzoni alla luna" che prende ispirazione, appunto, dalla Luna, che in gegë, il dialetto parlato al Nord dell’Albania, è chiamata “Hana”.



Il loro repertorio è infatti interamente dedicato al romantico e influente satellite con brani tradizionali sefarditi, albanesi, italiani, portoghesi, spagnoli e brasiliani. Il progetto rende omaggio a diverse comunità in viaggio nel tempo e nelle storie, raccontando la dolcezza e la tristezza di esodi e rimpatri o volteggiando allegramente grazie ad alcune passionali danze popolari dal tempo composto.

Il repertorio alterna brani a voce sola con melodie strumentali o cantate accompagnate dalle percussioni, canzoni a due voci e danze condivise con il pubblico, senza tralasciare racconti, aneddoti e qualche risata.