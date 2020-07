Folkest pensa già al 2021 con il ‘Premio Alberto Cesa’

Spostata l’edizione 2020 del festival all’autunno, dal 17 settembre a al 4 ottobre e con una nuova formula, Folkest sta già pensando… al 2021, partendo da quel laboratorio di talenti che è il 'Premio Alberto Cesa'. Non una semplice competizione fra artisti, ma un contest pensato per valorizzare tutta quella musica che, al di là dell’essere classificata come folk, folk-rock, etnico, etno-jazz, world, new acoustic, minimalista, chitarristico e canzone d’autore sappia dare voce a una o più radici culturali di qualsiasi parte del mondo. Al vincitore verrà assegnato un importante premio da parte del Nuovo Imaie, per la realizzazione di una tournée.

La partecipazione al concorso è gratuita, le iscrizioni sono aperte online fino al 31 ottobre al sito www.folkest.com. Il concorso, che cresce ancora consolidando la propria formula, è aperto ad artisti e gruppi italiani e si compone di diverse fasi: dopo l’invio dei materiali da parte dei candidati, avranno luogo le eliminatorie territoriali e la selezione dei finalisti, che saranno chiamati a esibirsi alle serate finali di Folkest 2021.

Dedicato ad Alberto Cesa, maestro che è stato in grado di fondere la musica tradizionale con poesia e innovazione, voce e ghironda di Cantovivo, uno dei gruppi pionieri della musica, che quarant’anni fa ha fatto capire che delle radici non ci si deve vergognare, che cantare in dialetto non significa stare ai margini, il Premio è organizzato, sotto la supervisione della direzione del festival Folkest, dalla redazione di www.folkbulletin.com e all’Associazione Culturale Folkgiornale.