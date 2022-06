Folkest, rimandato il concerto del Gruppo Calicanto

Rimandato l'appuntamento Folkest con il gruppo Calicanto previsto per il 30 giugno a Qualso di Reana del Rojale. Il concerto sarà recuperato il 4 agosto nella Piazza della Chiesa, alle 20.45.

La loro musica tra rielaborazioni e composizioni originali nasce da anni di appassionate ricerche etnomusicologiche (dal Polesine alla Dalmazia, dall’Arco Alpino all’Istria, fino alla recente riscoperta dell’area dei Colli Euganei) divenute un prezioso bagaglio a cui Calicanto attinge per poi coagulare tradizione, rielaborazioni e composizioni originali in un progetto unitario in cui confluiscono le sensibilità e le varie esperienze musicali dei componenti del gruppo. Sullo sfondo l’influenza che ha avuto Venezia sullo sviluppo di un ampio territorio compreso tra Pianura Padana, Mitteleuropa e Mediterraneo Orientale. Un percorso originale che negli anni ha abbracciato molteplici forme artistiche e culturali.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso la Sala Teatrale di Qualso.

Info e orari www.folkest.com