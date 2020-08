Folkest si fa in due tra Udine e Lusevera

New entry nel programma Folkest il 21 agosto, nella piazza principale di Pradielis di Lusevera alle 20.30 (in caso di maltempo centro sociale Lemgo): la presentazione musicale del libro “Lungje, po’!” con il direttore artistico di Folkest, autore del libro, Andrea Del Favero, in veste anche di musicista all’armonica diatonica e liròn e con Lino Straulino alla chitarra, godine e voce.

Un libro capace di veicolare informazioni e suggestioni agli specialisti, ma anche al più vasto pubblico dei curiosi e degli appassionati per il ricorso a un registro illustrativo accattivante e di facile comprensione, distante da schematismi sempre più spesso rivolti a una limitata cerchia di iniziati, che nascondono l’incapacità di coniugare la profondità dei contenuti con la difficile arte della divulgazione. Dal volume emerge che la realtà territoriale ed etnica del Friuli e delle terre contermini molto complessa e variegata, è per numerosi aspetti collegata al Cadore e alla vicina Istria, terre con la quale ci sono stati frequenti scambi di genti oltre al fatto, che per secoli, furono entrambe appartenenti al Patriarcato di Aquileia. Il lavoro di ricerca si presenta come un racconto cronologico, a partire dall’analisi della cultura tradizionale e delle forme musicali nell’area friulana in epoca medievale.



, unin collaborazione con Progetto Musica e il 31 agosto con una riflessione su un altro artista friulano di grande spessore, un poliedrico personaggio che nella prima metà del Novecento ha segnato la vita culturale del Friuli con la sua presenza, Tita Marzuttini, al quale sarà dedicato il progetto Tite Grison che verrà presentato in piazza Venerio alle 21 con replica a Cussignacco il 3 settembre alle 20.30. Anche questo progetto, su tematiche a cavallo tra il mondo classico e popolare con Lino Straulino e La sedon salvadie e il gruppo Kujacustic, è realizzato in collaborazione con l'Associazione Progetto Musica e il festival Nei suoni dei luoghi.