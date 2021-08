Folkest si sposta a Spilimbergo

Il 16 agosto a partire dalle ore 20 a Spilimbergo Folkest propone uno spettacolo itinerante su Dante, il "Divino Cammino", una produzione Àissa Màissa – elenaledda vox, con l'autore, regista e attore Alessandro Anderloni e Mauro Palmas, compositore e strumentista.



In occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri (1321 – 2021), Alessandro Anderloni, che si dedica alla Divina Commedia da più di vent'anni, e Mauro Palmas, al liuto cantabile, presentano un nuovo progetto di teatro-musica e accompagnano gli spettatori in un percorso fisico, poetico e musicale lungo tre cantiche del poema, con la dizione di tre canti accompagnata da musiche originali. Dalla bolgia dei consiglieri fraudolenti dove nella fiamma biforcuta la voce di Ulisse narra il suo ultimo folle volo (Inferno XXVI), alla spiaggia del Purgatorio con l'incontro di Dante con il musico e l'amico Casella (Purgatorio II), fino alla candida rosa, nel dilagare della luce dell’Empireo (Paradiso XXX).



Lo spettacolo si sviluppa in tre tappe in forma itinerante che toccherà la Grava, gl’inquietanti prati che dal Tagliamento portano verso l’abitato, la sospirata visione della chiesa dell’Ancona, per terminare nell’apoteosi celestiale degli angeli musicanti del Pilacorte nella lunetta del portale laterale del Duomo.



Notizie e aneddoti sulla vita di Dante Alighieri e fascinosi interventi musicali di per un'esperienza in cui la parola e la musica scandiscono un cammino fisico e spirituale e che restituiscono quello choc d’intensità poetica che descrive Thomas Eliot di fronte al più grande poema mai scritto da un uomo.