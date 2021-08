Folkest si sposta ad Artegna e San Giorgio della Richinvelda

Il 12 agosto Folkest si sposta ad Artegna con i travolgenti ritmi balcanici dei Nema Problema mentre ad Aurava di San Giorgio della Richinvelda replicano i Birkin Tree, una delle band italiane di musica irlandese più importanti, recentemente ospite ai Concerti del Quirinale.



Ad attendere il pubblico di Artegna, a partire dalle 20.30, saranno i ritmi trascinanti e le composizioni originali mescolate alle musiche tradizionali balcaniche, klezmer, jazz, rock, e caraibiche, che confluiscono tutte in un repertorio ricco di groove. Ispirati alle fanfare serbe i Tema Problema riprendono i temi popolari dell’area. Hanno partecipato per due volte alla competizione per orchestre a fiati del Festival di Guča dove sono arrivati terzi classificati e insigniti del premio speciale del pubblico. Durante l’Expo 2015 svoltosi a Milano hanno suonato per lo stand della Serbia, chiamati direttamente dall’ente del turismo serbo.



Alle 20.30 presso l’ex scuola piazza Orologiodi Aurava di San Giorgio della Richinvelda arrivano i Birken Tree per un concerto di grande impatto e suggestione in cui si raccontano tutti i colori e le atmosfere tipiche d’Irlanda. Uno stretto dialogo musicale in bilico tra virtuosismo e pathos, alla scoperta degli affascinanti paesaggi sonori della musica irlandese: le antiche e struggenti ballate e il ritmo e l’energia della letteratura delle indiavolate danze. I brani strumentali provengono dal vasto ed antico repertorio legato al violino, alle uilleann pipes e al flauto traverso, sicuramente tra i più importanti strumenti della tradizione irlandese. La chitarra aggiunge una grande energia ritmica e dinamica alla affascinante tessitura ritmica e melodica offerta dagli strumenti solisti. Vantano una lunga carriera caratterizzata da frequenti collaborazioni con significativi musicisti dell’isola di smeraldo.