Per il secondo anno Folkest torna a suonare a Campoformido. L'appuntamento in programma mercoledì 11 agosto alle ore 20.30 presso il tendone allestito nei giardini delle ex scuole elementari di via de Amicis a Campoformido apre la rassegna di agosto “E...state Campoformidabile” tra musica, cinema all'aperto e teatro.



“Il concerto di Old Time Trio è importante per tre motivi -spiega il vicesindaco Christian Romanini, delegato alla cultura della giunta guidata da Erika Furlani -. Conferma la convenzione siglata l'anno scorso con Folkest, uno dei più importanti festival a livello europeo, e la voglia di ripartenza in accordo con la Pro Loco di Campoformido, che ha organizzato il calendario e la logistica per garantire al pubblico e agli ospiti lo svolgimento in sicurezza di tutti gli appuntamenti. Il tutto nell'ambito delle attività culturali di Cultura Nuova, l'associazione di comuni di cui Campoformido fa parte con Pasian di Prato, Martignacco e Pagnacco”.



compie una ricerca sulle origini della musica americana. Nella seconda metà dell'Ottocento, quando il confine tra country, folk e blues non era ancora ben definito, tutto faceva parte di una musica che si stava evolvendo attraverso l'incontro di musicisti provenienti da tutto il mondo; per questo il progetto si chiama Old-Time Trio. Nello spettacolo il gruppo recupera canzoni classiche dell’oldtime music, del ragtime, fino al blues riprendendo anche l'uso di strumenti poveri usati al tempo: washboard (tavola per il bucato), cucchiai, ossa, sacchetti di carta etc…: è consigliato prenotarsi alla mail della Pro Loco di Campoformido (scrivendo a prolococbv@gmail.com) ed è necessario esibire il Green Pass valido (esenti i bambini con età pari o inferiore ai 12 anni).“Ringraziamo Folkest, Cultura Nuova e in particolare la Pro Loco Campoformido, con tutte le associazioni coinvolte, che in una situazione sicuramente non facile sta garantendo il massimo dal punto di vista organizzativo e logistico per la sicurezza di tutti gli eventi” sottolinea il vicesindaco Romanini.“Abbiamo voluto dare un segnale di fiducia alla comunità” evidenzia il presidente della Pro Loco Campoformido“convinti che pur nella difficoltà del momento, è importante garantire questi momenti di socialità: il calendario degli spettacoli curati dall'amministrazione comunale e gli eventi proposti dalla proloco confermano la comune volontà di guardare avanti”.- 18 agosto alle 20.00 proiezione di “La Storia del grande dono” in collaborazione con la sezione AFDS Campoformido. A seguire alle ore 21.00 proiezione di “PREDIS, LA NAZIONE NEGATA”, il documentario di Massimo-Garlatti Costa;- 20 agosto alle 20.00 letture dei volontari del Gruppo comunale di Nati per Leggere precederanno la proiezione del film di animazione “TOYS STORY 4” programmata alle 21.00;- 26 agosto alle 21.00 commedia “SMANIS” della compagnia teatrale Clâr di Lune di Bertiolo;- 29 agosto alle 06.30 concerto all'alba “Note al volo” organizzato dalla Use Campoformido presso l'Aeroclub di Campoformido (solo per questo evento prenotazioni alla mail: notealvolo@usecampoformido.it);- 31 agosto alle 21.00 concerto dei Toy Boys con musiche anni 80;- 1 settembre alle 20.00 cerimonia a cura del Gruppo Ana Campoformido per conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, e a seguire alle ore 21.00 proiezione di filmati amatoriali dal dopoguerra alla fine degli anni Settanta “CINEMA DI FAMIGLIA” (www.cinemadifamiglia.it) di Massimo-Garlatti Costa;- 3 settembre alle 20.00 letture dei volontari del Gruppo comunale di Nati per Leggere precederanno lo spettacolo per bambini e famiglie con alle 21.00 le proiezioni della serie “SACHEBURACHE” presentata dal Mago Deda e con musiche dal vivo di Nicole Coceancig.Per informazioni e prenotazioni prolococbv@gmail.com.