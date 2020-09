Folkest tra Vergnacco, Flaibano e Sauris

ll 19 settembre Folkest si sposta a Vergnacco dove alle 20.30 suoneranno, nel parco sculture, il gruppo Terre del Sud, con i loro colorati ritmi. Partendo dalla tradizione della propria terra, l’Abruzzo, Terre del Sud spazia fra ritmi, dialetti e culture del centro-sud Italia: canti e musiche che appartengono e identificano, in una veste tradizionale e talora venata di raffinata mediterraneità. Un repertorio che affianca ai canti della tradizione orale, quelli d'autore e diverse composizioni del gruppo stesso, in un percorso che tocca luoghi, storie, personaggi delle terre d’Abruzzo.

Lo stesso giorno a Flaibano in Piazza Monumento, dalle 20.30, si esibiranno gli Hotel Rif con le loro incalzanti musiche balcaniche e mediterranee. Il primo embrione del progetto Hotel Rif è nato alla fine degli anni Novanta dall’incontro fra Mirco Maistro, fisarmonicista, e Paolo Bressan, oboista e flautista, accomunati dalla passione per la musica folk e popolare. Hotel Rif significa viaggiare attraverso le musiche dei vari popoli, mediterranei o atlantici, con un orecchio attento alla storia e alla tradizione. Della compagine fanno parte negli anni musicisti diversi, una sorta di laboratorio musicale che riesca a portare la propria musica in tutta Italia e all’estero (dalla Spagna alla Francia, dal Marocco alla Cina...). Nel 2011 pubblicano l’album Il canto dell’anguana, premiato con la Targa Tenco quale miglior disco dialettale.

Appuntamento poi domenica 20 settembre a Sauris al centro sportivo Treinke alle 17.30 con Tocodebanda. Un sodalizio artistico perso a fine anni novanta: Corrado Corradi col progetto Archedora e un percorso legato alla nuova canzone d’autore veneta, Roberto e Giancarlo Tombesi per continuare con gli altri del gruppo l’avventura, ormai quasi quarantennale, di Calicanto. Nasce così una proposta musicale in cui storici balli e canti della tradizione veneta e adriatica vengono rivisitati insieme a diversi evergreen di Calicanto, ai quali si aggiungono nuove composizioni dedicate all’organetto e alla bandonina e nuove canzoni, alcune delle quali legate all'emigrazione veneta in Brasile, che concorrono a definire un concerto ricco di storia ed emozioni.