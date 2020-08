Folkest, tributo a Sting

Martedì 1 settembre al Teatro Miotto di Spilimbergo dalle 20.30 la Tomat Band propone "Twenty for Twenty - a tribute to Sting", un progetto nato da un'idea di Davide De Lucia, Andrea Del Favero, Flavio Paludetti e Cristian Cecchetto, dedicato alla figura dell’artista inglese Gordon Matthew Sumner, meglio noto al grande pubblico come Sting. Non una semplice selezione di una serie di canzoni, magari esclusivamente delle più famose, per un concerto di cover, ma un’analisi e una rilettura di una parte dei tanti brani scritti da Sting alla luce di alcune considerazioni musicali, tecniche, estetiche e letterarie. Continua così la collaborazione tra Folkest e Associazione Musicale Tomat, riproponendo la Tomat Band, già reduce dei successi dei concerti tenuti durante Folkest 2017 nel quale ha presentato il rifacimento del disco Tapestry di Carole King e del 2019 dove è stato proposto un omaggio ad Elton John con Saturday night with Elton. Lo spettacolo, in collaborazione con l'Associazione Musicale Gottardo Tomat vedrà sul palco la formazione composta da Francesca Viaro (voce), Flavio Paludetti ( chitarre), Nevio Zaninotto (sax soprano), Cristian Cecchetto (batteria) Davide de Lucia (pianoforte e tastiere) Eugenio Dreas (contrabbasso e basso elettrico), Jacopo Russo (chitarra).