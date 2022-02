Follia in un interno piccolo borghese

La compagnia Elledieffe continua il prezioso lavoro di diffusione e valorizzazione della produzione teatrale di Eduardo De Filippo portando in scena, in una nuova versione diretta da Roberto Andò, una delle più fortunate commedie del suo repertorio. Ditegli sempre di sì, da martedì 15 a giovedì 17 nella stagione di prosa del Teatro Nuovo ‘Giovanni da Udine’, è fra i primi testi scritti dall’autore, regista, attore e sceneggiatore napoletano: un’opera vivace, colorata, il cui protagonista, Michele, è un pazzo metodico con la mania della perfezione. Erroneamente congedato come ‘guarito’ dal manicomio che lo ha ospitato, Michele (Gianfelice Imparato) torna a casa dalla sorella Teresa (Caroline Rosi) e inizia, con furiosa lucidità, a stravolgere gli effetti della cosiddetta normalità, in un tipico interno piccolo borghese che diventa lo specchio scheggiato della follia del protagonista.