Fondazione Bon, due borse di studio di Musica da Camera

Da sempre uno degli scopi primari della Fondazione Luigi Bon è valorizzare i giovani e investire sulla loro formazione, in quest’ottica vengono istituite le Borse di Studio Munari-Volpini. Grazie al contributo e al sostegno di questi mecenati, l’iniziativa vuole ricordare uno dei primi grandi mecenati friulani del mondo moderno: Luigi Bon.

Le borse di studio - due - sono rivolte a giovani ensemble di Musica da Camera, che potranno frequentare la Masterclass “dallo Studio alla Professione” in maniera gratuita, oltre ad avere diritto allo svolgimento di tre concerti, con regolare compenso, all’interno delle rassegne della Fondazione stessa, potendo così mettersi a confronto nello stesso cartellone di professionisti affermati. Una vera e propria occasione per poter entrare nel mondo del lavoro artistico.

La Masterclass si rivolge a giovani musicisti tra i 18 e 30 anni, prevedendo un calendario di incontri da febbraio a luglio 2022 per un minimo di 10 lezioni, organizzate ogni 2 settimane o con cadenza da stabilire con la segreteria didattica; il corso si svolgerà presso la sede della Fondazione a Colugna di Tavagnacco, in provincia di Udine.



La prima borsa di studio è dedicata a musicisti, componenti di ensemble italiani, austriaci e sloveni, che formino un ensemble dal trio al sestetto, con o senza pianoforte. Mentre, la seconda è destinata a gruppi, che vadano dal duo al sestetto e che abbiano almeno un componente residente in Friuli Venezia Giulia.Il corso di perfezionamento è curato, in qualità di responsabile didattica e docente principale, dalla prof.ssa Federica Repini, già docente e camerista affermata nel panorama musicale internazionale. Un percorso formativo d’eccellenza, quindi, quello che la Fondazione Luigi Bon vuole offrire a giovani ragazzi meritevoli.Per partecipare alla selezione è necessario scrivere a didattica@fondazionebon.com, secondo le modalità indicate dal bando, scaricabile da www.fondazionebon.com.Per maggiori informazioni la segreteria è a disposizione a didattica@fondazionebon.com o allo 0432 543049.