Fondo Italian Film Commissions & Netflix per 600 operatori

Sono circa 600 gli operatori dell'audiovisvo che hanno ricevuto il contributo messo a disposizione ad aprile dal Fondo “Italian Film Commissions & Netflix per le Troupe” istituito da Netflix e IFC Italian Film Commissions. Si tratta di un milione di euro destinati al Fondo di Sostegno per la TV ed il Cinema nell’emergenza COVID-19, gestito da Italian Film Commissions

L'obiettivo, infatti, è quello di sostenere e supportare le maestranze e le troupe cinematografiche, duramente colpite dalla crisi del del settore generata alla pandemia.

Ora si prevede una nuova call, a settembre, che possa tenere conto anche delle maestranze di altre produzioni cinematografiche e televisive che non rientravano nei criteri dell’attuale bando.

La sinergia nata tra Netflix e le Film Commission Italiane non si ferma, poiché nel prossimo futuro saranno messe in campo ulteriori azioni per mitigare gli effetti negativi del lockdown e degli spettacoli con la presenza di un pubblico ridotto, a causa delle misure anti-covid.