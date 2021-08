Forward, torna il laboratorio per produttori cinematografici

Ottobre diventa un mese cruciale per la formazione dei produttori, in particolar modo provenienti dal Trentino - Alto Adige. Continuano, infatti, gli sforzi verso una sempre più ampia collaborazione fra le Film Commission del Triveneto, che vede questa volta impegnate la Trentino Film Commission e IDM Film Fund & Commission. L'obiettivo è quello di offrire un percorso formativo completo ai produttori tramite i laboratori Forward e Idm Maia Workshop, arrivati alla loro terza edizione.

È già possibile iscriversi alla terza edizione di Forward, laboratorio di formazione e mentoring professionale per produttori cinematografici, promosso da Trentino Film Commission in collaborazione con il Trento Film Festival e Re-Act, che avrà luogo dal 4 all’8 ottobre 2021, dalle 9 alle 18.30. Le 5 giornate di workshop saranno coordinate dalle produttrici Nadia Trevisan (Nefertiti Film) ed Erica Barbiani (Videomante).

La Trentino Film Commission da sempre crede nella formazione e, nell’ottica di investire molto sul mentoring professionale, ha istituito questo laboratorio che permette di acquisire e rafforzare competenze creative ed editoriali, di sviluppare capacità di progettazione imprenditoriale e di posizionamento nel mercato e di stimolare opportunità di co-produzione in ottica regionale, nazionale e internazionale. Forward è dedicato sia a produttori emergenti sia a produttori che hanno già un’esperienza comprovata nella realizzazione di prodotti audiovisivi per il mercato cinematografico e televisivo nazionale. Il workshop mira a costruire le basi necessarie per consolidare le competenze del produttore nello sviluppo di un progetto audiovisivo.

I produttori selezionati parteciperanno a 5 giorni di workshop in presenza (4 – 8 ottobre), coordinati e condotti dalle produttrici Nadia Trevisan (Nefertiti Film) ed Erica Barbiani (Videomante).

Il workshop si articolerà attraverso focus specifici e sessioni plenarie, percorrendo una panoramica sulla figura e il ruolo del produttore dallo sviluppo alla distribuzione, e toccherà temi quali l’apporto creativo del produttore nello sviluppo dei progetti; la diversificazione della tipologia dei progetti; la composizione del team creativo; l’individuazione delle storie; i diversi ruoli nello sviluppo; il rapporto tra produttore e finanziatori; la coproduzione; il budget di sviluppo, il budget di produzione e il piano finanziario; strategie di finanziamento tradizionali e alternative.

Le giornate del 7 e dell’8 ottobre saranno invece dedicate alle due masterclass e alle consultazioni individuali tra partecipanti e docenti.

Le due masterclass si concentreranno sulla distribuzione tramite le piattaforme streaming (con Guido Casali, Head of Nexo+) e sugli aspetti contrattuali che interessano il produttore, quali accordi di coproduzione, con i distributori, con le piattaforme (con Avv. Marcello Mustilli, Studio Legale BLM Roma).

L’iscrizione dei candidati dovrà avvenire entro le ore 12:00 (CET) di venerdì 20 agosto 2021 inviando all’email forward@trentinofilmcommission.it i materiali indicati sul sito https://www.trentinofilmcommission.it/it/forward/ in un unico pdf di max 10Mb. Saranno selezionati massimo 12 partecipanti al corso.

In caso di selezione, ogni produttore dovrà versare una quota di partecipazione di 300 euro + IVA.