Framework, Klever Dance: come nutrire i nostri sogni

“Framework”, la nuova opera della Klever Dance, fondata e diretta dal pluripremiato coreografo anglo-finlandese Kristian Lever, andrà in scena in prima assoluta mondiale al Teatro Palamostre il 23 novembre. Una produzione co-prodotta dall’associazione culturale Axis Project di Udine insieme alla Fondazione Mozarteum di Salisburgo. Si, siamo proprio a Udine, per una prima mondiale, il primo, di molti a seguire, progetto di Axis Project, associazione che ha l’intento di promuovere la danza, il territorio in cui è nata e il suo amato Friuli. Promessa che sarà sicuramente mantenuta. Grande aspettativa per Framework e la Klever Dance nella persona del suo fondatore e direttore, Kristian Lever, che si racconta e già ci incuriosisce.

Qual è per lei il significato di “danza”? "Il significato più profondo per me è sicuramente la connessione. Per una singola persona è connettersi alla musica ed allo spazio. Se, invece, ci riferiamo a forme, implicando anche un livello emozionale e – perché no- anche spirituale, è connessione con l’intero pubblico".

Riferendoci alla sua passione per la danza: è per lei una costante o percepisce che qualcosa cambia con il passare del tempo? "Quando si parla di danza, penso sempre ad una passione forte e potente. Certamente con il passare del tempo, mi sento sempre più maturo, motivato ed ispirato. E soprattutto estremamente appassionato per tutto ciò che deve ancora venire".

“Framework”: da dove deriva l’ispirazione? "Mi piace pensare che tutto derivi da una collaborazione ibrida e da una sinergia di intenti. Il mio, anzi il nostro, obiettivo, come team, è stato, sin dall’inizio quello di creare qualcosa di diverso tra teatro e danza, qualcosa che sia in grado di ispirare chi viene a vedere lo spettacolo, dove la musica ed il suono stabiliranno la giusta connessione".

Qual è l’aspetto che vorreste che il pubblico porti con sé dopo lo spettacolo? "Sarà uno show dove la suspance, il mistero, il battito del cuore terranno il pubblico incollato alla scena. Il mio desiderio è che tutti si sentano connessi ed emotivamente stimolati, per l’attimo esperienziale che stanno vivendo. Vorrei che percepissero che si stanno tuffando in una “montagna russa” di emozioni che potrebbe diventare un nuovo genere di arte: il racconto ibrido. Il messaggio che voglio trasmettere è che danza e teatro possono essere per tutti e che le connessioni tra le arti si possono estendere sempre a più larga scala".

Qual è il suo consiglio per i giovani che sognano di avere un posto nel mondo della danza? "Non avere paura, radicare le proprie radici nel progetto che si vuole portare avanti, non temere di osare. Ma rimanere sempre centrati ed attivi. C’è molto da fare prima di vedere il traguardo, quindi avanti tutta! Abbiamo bisogno di nutrire i nostri sogni ed essere fermi e puntuali. Non è operazione facile, lo sappiamo bene, ma dobbiamo cercare di pensare che tutto possa essere realizzato. Con passione e, naturalmente con la consapevolezza che c’è sempre bisogno di una rete di contatti ed un team che ci supporti".

Linfa per i nostri sogni: il primo, il prestigio che la nostra città di Udine acquisisce con questa vetrina sul mondo, che potrà legittimamente ambire, come ha ricordato l’Assessore alla Cultura del Comune di Udine Fabrizio Cigolot, a diventare davvero “città della danza”. 23 novembre 2019: si preannuncia una data importante per una nuova esperienza in cui le arti saranno interconnesse: spazio quindi a teatro, danza ed emozione!