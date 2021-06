Francesca Mazzoleni presenta il pluripremiato 'Punta Sacra'

Miglior Film a Vision du Réel, candidatura ai David di Donatello 2021 come Miglior documentario, Nastro D'Argento 2021, Premio speciale della giuria ad Alice nella Città, premio per la Miglior regia ad Annency. Dopo un importante percorso festivaliero nazionale e internazionale, Punta Sacra di Francesca Mazzoleni approda finalmente al Visionario accompagnato dalla regista, che lo presenterà al pubblico in sala mercoledì 16 giugno alle ore 20.00.



L’ultimo triangolo di spazio abitabile alla foce del Tevere: le persone che ci vivono lo chiamano Punta Sacra. Il documentario racconta la vita della comunità dell’Idroscalo di Ostia, oggi composto da 500 famiglie. Su tutte, quella di Franca, a capo di una famiglia completamente al femminile, narratrice e motore delle storie che rendono vivo quel lembo di terra. Un racconto fra realismo e proiezioni nell’immaginario, fra nostalgia ed inevitabile pragmatismo. E un desiderio su tutto: poter continuare a vivere in quel luogo, che per loro è casa.



“Sono felice, dopo il viaggio cheha fatto per il mondo, di poterlo finalmente condividere con il suo pubblico nelle sale. – ha dichiarato la regista - Questo film è nato anche per riflettere sull’idea stessa di comunità e identità e per questo motivo non poteva vivere senza l’uscita nei cinema, che abbiamo voluto e atteso impazientemente. Spero sia un’occasione di festa, condivisione e confronto.”Un sentimento condiviso anche dal produttore del film, Alessandro Greco (Morel Film): “è stato un viaggio lungo, intenso e condiviso. Sono felice che incontri il pubblico dal vivo e che il pubblico possa fare altrettanto. Come fosse un appuntamento tanto atteso. Per poterne parlare, per poterlo condividere. E per poter vivere le emozioni del film nel buio di una sala. Non vedevamo l’ora. È arrivata.”La prevendita dei biglietti è attiva online e presso la cassa del cinema Visionario. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per la visione dei film è obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).