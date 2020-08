Francesca Michielin in Castello a Udine

Torna l’appuntamento in Castello a Udine con la grande musica e la rassegna Udine Vola. Sul palco domani, lunedì 10 agosto, salirà la star del pop italiano Francesca Michielin, cantautrice e polistrumentista fra le più dotate e amate del panorama musicale nazionale. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche domani alla biglietteria di Piazza Libertà dalle 18.30. Porte aperte al pubblico alle 19.30 e inizio concerto previsto per le 21.30. Tutte le info su www.azalea.it

La musica non si ferma. Francesca Michielin lo ripete in ogni occasione fin dall’inizio di questi tempi difficili e lo ribadisce anche all’inizio di questa estate con il tour “Spazi Sonori”, una serie di appuntamenti esclusivi che la vedranno solo per i prossimi mesi sui palchi allestiti, in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni governative, in alcune tra le più particolari location del nostro Paese. Francesca Michielin è fra le cantautrici italiane che maggiormente hanno saputo imporsi negli ultimi anni, trovando il favore sia del pubblico che della critica. Raggiunge la notorietà nel 2011 vincendo la quinta edizione di X Factor.

Un arrivo che è stato solo un punto di partenza per l’artista: il singolo di debutto, “Distratto”, ha subito raggiunto la prima posizione, venendo certificato disco multiplatino. Durante la sua carriera ha vinto un Premio Videoclip Italiano, un Wind Music Awards e un Premio Lunezia, oltre ad essersi classificata seconda al Festival di Sanremo 2016 con il brano “Nessun grado di separazione”, risultato che l’ha consacrata come artista dalla grande maturità, nonostante l’età ancora giovane. Ad oggi ha pubblicato quattro album in studio, l’ultimo dei quali, “Feat (stato di natura)” nel 2020. Ha collaborato con diversi artisti della scena musicale attuale italiana, tra cui Calcutta, Tommaso Paradiso, Cosmo, Carl Brave, Charlie Charles, Coma_Cose e Fabri Fibra.

Fra i prossimi concerti e spettacoli in Castello quelli di Pink Sonic (19 agosto), Arturo racconta Brachetti (22 agosto), Morgan e #Voltalacarta (27 agosto), Marlene Kuntz (28 agosto) e Marco Masini (29 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .