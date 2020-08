Francesca Michielin, recupero del concerto a Prà Castello

Il concerto di Francesca Michielin a Tolmezzo (Ud) ha una nuova data e una nuova venue. Originariamente prevista per il giorno 31 agosto all’Arena Centro Studi, e successivamente rimandata, la nuova tappa friulana del tour “Spazi Sonori” della star del pop si terrà quindi domenica 27 settembre, con inizio alle 17.00, a Prà Castello, nella città carnica. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova. Chi volesse acquistare nuovi biglietti lo potrà fare online su www.ticketone.it e in tutti i punti autorizzati del circuito Ticketone. Tutte le info su www.azalea.it .



La musica non si ferma. Francesca Michielin lo ripete in ogni occasione fin dall’inizio di questi tempi difficili e lo ribadisce anche nei primi giorni di questa estate annunciando “Spazi Sonori”, una serie di appuntamenti esclusivi che la vedranno per i prossimi mesi sui palchi allestiti, in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni governative, in alcune tra le più particolari location del nostro Paese.



Con due performance dal vivo speciali regalate al pubblico a fine febbraio, lanciando così i primi live in diretta streaming, e un album FEAT (STATO DI NATURA), dedicato all’importanza dell’incontro e l’unione di mondi apparentemente diversi - l’unico pubblicato coraggiosamente ad inizio lockdown, Francesca Michielin ha da subito deciso di non fermarsi e si è fatta portavoce della necessità di trovare un modo diverso di far vivere la musica in questi tempi complicati e di distanziamento.“Ma non ho nessuna intenzione di lasciarvi soli quest’estate, - ha svelato la cantautrice sui suoi canali - quindi ho pensato ad alcuni appuntamenti molto speciali e intimi proprio vicino a voi.” E proprio da questa sua voglia di continuare a condividere emozioni, nasce ora “Spazi Sonori”, questo nuovo esclusivo viaggio musicale estivo, prodotto da Vivo Concerti.Oltre un’ora di show con un set originale e arrangiamenti inediti, creati appositamente da Francesca attorno alle sonorità dei brani scelti. Sul palco con lei il polistrumentista Francesco Arcuri ed Ernesto Lopez alle percussioni: atmosfere electro-pop ma anche strutture melodiche dal sapore orchestrale, rock urban dalle mille sfaccettature multiculturali, ma anche drumpad e synth, per una scaletta unica che racconta la storia musicale di Francesca, dalle canzoni più famose della sua carriera ai più recenti singoli dell’ultimo album.