Francesco Bianconi in concerto a Udine

Musicista, autore, scrittore, leader dei Baustelle, una delle band più importanti della scena alternativa italiana, Francesco Bianconi annuncia il suo nuovo tour, accompagnato da “La sua stupefacente band”, nei principali teatri italiani: l’unica data in Friuli Venezia Giulia è fissata per il 24 maggio 2022 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

I biglietti saranno in vendita dalle 10 di sabato 26 febbraio online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone, dalle 16 alle biglietterie del Teatro a Udine. Tutte le info sono consultabili su www.vignapr.it

I concerti del nuovo tour saranno l’occasione per presentare dal vivo nei teatri i suoi ultimi lavori in studio, in una summa ideale della sua prolifica produzione, dai progetti più recenti ad incursioni nel recente passato, ma non solo: il cantautore ha infatti pensato questo nuovo tour come “una storia a parte” dove protagoniste saranno “elettricità, percussione, tensione e massa sonica” – anticipa Bianconi – alternate a momenti più acustici con le canzoni degli ultimi dischi in primo piano, ma anche l’occasione per presentare nuovi brani inediti.

Forever è il suo primo album solista, uscito alla fine del 2020, prodotto da Amedeo Pace dei Blonde Redhead e registrato in Inghilterra ai Real World Studios di Bath, con la partecipazione di Thomas Bartlett, Michele Fedrigotti, Balanescu Quartet, Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Kazu Makino, Hindi Zahra.

Pochi mesi dopo, a Maggio 2021, Bianconi ha pubblicato il romanzo “Atlante delle Case Maledette” per Rizzoli Lizzard e lo scorso gennaio è uscito “Francesco Bianconi Accade”, ovvero il suo omaggio ai grandi cantautori e interpreti della canzone italiana: da Francesco Guccini a Luigi Tenco, passando per Federico Fiumani e Ornella Vanoni, fino ad un divertissement d’autore del brano “Playa”, primo singolo estratto, in una versione inedita in duetto con l’autrice e interprete Claudia Judith Naum in arte Baby K.

Ad accompagnarlo in tour, ci sarà “la sua stupefacente band”, ovvero i musicisti con i quali l’affiatamento è tale da potergli consentire il divertimento della rilettura. L’atmosfera minimale dei miei due album – spiega ancora Bianconi – sarà contaminata e aperta a sconvolgimenti e riarrangiamenti”.

Tutti i componenti della super band (Angelo Trabace al pianoforte; Zevi Bordovach all’harmonium, Moog e Mellotron; Alessandro Trabace al violino; Sebastiano de Gennaro alle percussioni e al vibrafono; Stefano Pilia alla chitarra; Enrico Gabrielli a sassofoni, clarinetto, flauto e sintetizzatori) hanno infatti un’estrazione musicale e un approccio non convenzionali: “provenendo da mondi musicali quali la classica, il jazz, la sperimentazione – conclude Bianconi – sono tutti abituati alla musica scritta quanto all’improvvisazione”.