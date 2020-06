Franco Ongaro ospite di Monfalcone Eventi

L’intensa attività culturale promossa dall’Associazione Teatrale “La Stropula”, suddivisa in cinque filoni (ricerca, rappresentazioni pubbliche, promozione del dialetto, interventi a scuola e formazione) sarà illustrata dal presidente Franco Ongaro durante la diretta online sulla pagina Facebook “Monfalcone eventi”, mercoledì 1 alle ore 18.00.

Pensionato, ex insegnante di ruolo, Franco Ongaro ha ricoperto nelle scuole elementari statali diversi incarichi organizzativi e di collaborazione con le dirigenze, in varie attività tra cui quelle musicali, espressive e di animazione. Nata come Associazione Teatrale nel 2009, “La Stropula” ha come obiettivo principale la valorizzazione e la promozione della cultura del territorio monfalconese, anche in sinergia con altri gruppi e associazioni.

Dal 2015 l’Associazione ha ampliato la propria offerta artistico-culturale, affiancando alle commedie brillanti una fruttuosa produzione di teatro a leggio, sia in dialetto bisiaco sia in italiano, con l’obiettivo di proporre e valorizzare gli scrittori locali. Grazie alla collaborazione con diversi autori e registi, sono nati diversi spettacoli, replicati in tante sedi e occasioni diverse, con largo consenso di pubblico (si cita il più recente, “Caffè Municipio”, prodotto in occasione dello storico caffè di Monfalcone, sceneggiatura di Roberto Covaz per la regia di Giorgio Amodeo, con gli attori de “La Stropula”).