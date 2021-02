Frankie hi-nrg mc presenta 'Tutti pazzi per Yves'

Da giovedì 4 febbraio in prima visione la surreale commedia francese 'Tutti pazzi per Yves': protagonista del film diretto da Benoît Forgeard un frigorifero intelligente di nome Yves.

Jerem è un giovane rapper in crisi creativa che si trasferisce in una casa di periferia per ritrovare l’ispirazione e scrivere dei nuovi pezzi. La sua vita cambierà quando si vedrà recapitato a casa un frigorifero di ultima generazione, dotato di un’intelligenza artificiale che impara a riconoscere le esigenze e i desideri del suo padrone. Ma oltre a fare la spesa e a regolarizzare la sua alimentazione, Yves farà molto di più per Jerem: gli regalerà fama e successo. Chissà se riescono a fare lo stesso gli elettrodomestici intelligenti che da qualche settimana sono stati lanciati sul mercato da alcuni dei più importanti brand del settore, macchine che hanno le stesse caratteristiche di Yves, grazie al costante collegamento alla rete Internet!



Tutti pazzi per Yves sarà disponibile in versione originale sottotitolata, mantenendo così tutte le parti rap originali. L’adattamento dei sottotitoli delle canzoni è stato curato da Frankie hi-nrg mc che ha rispettato la metrica originale del testo, facendo in modo che anche in italiano mantenga il ritmo originale, realizzando di fatto un vero e proprio Sing-along perfettamente rappabile. E proprio Frankie hi-nrg sarà in diretta streaming giovedì 4 febbraio alle 20.30, per una chiacchiera con il pubblico di IWONDERFULL e di #iorestoinSALA sul suo sfidante lavoro di adattamento.



La diretta sarà, come di consueto, visibile anche sulle pagine Facebook di ognuno dei cinema aderenti a www.iorestoinsala.it.