Frankie Hi-Nrg Mc protagonista dei concerti nel parco a Villa Manin

Sono tornati i concerti nella piazza Tonda e sono ripartiti gli eventi nel bellissimo Parco di Villa Manin a Codroipo: ha preso il via “Villa Manin Estate 2022”, la rassegna organizzata dall’Erpac (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) che propone un cartellone straordinario con quasi 30 spettacoli dal vivo tra musica e laboratori didattici per bambini, pensati per coinvolgere un pubblico molto eterogeneo, voglioso di emozionarsi e di ritornare alla vita senza più limitazioni.

Questa settimana il nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli sarà sabato 25 giugno alle 10 con “Botanica a colori”, un percorso esperienziale a tappe per indagare colori e cromie della natura nascosti tra le oltre 1.600 specie di alberi, cespugli e fiori del Parco. All’ombra dei grandi alberi i bambini creeranno tavolozze vegetali, in un laboratorio che favorisce creatività e consapevolezza della biodiversità: un modo per creare bellezza e nuove sinergie con l’ambiente.

Sempre sabato proseguono i “Concerti nel Parco” con un grande appuntamento: alle 18.30 si esibirà il padre del rap italiano Frankie hi-nrg mc in un live dove jazz e rap si incontrano in un viaggio fatto di contaminazioni musicali, dissonanze in rima, cortocircuiti geografici e influenze afroamericane e mediorientali. L’improvvisazione incalzante del fraseggio hip-hop sposa la libera improvvisazione di un jazz dal sapore maghrebino. Ne deriva un’alchimia esplosiva che ha la verve del rock e l’eleganza del jazz.

Frankie hi-nrg mc, con gli AljazZeera e Giorgio Li Calzi, metterà in scena una contaminazione senza eguali che rinnova i generi di provenienza, dove l’indignazione del rap diventa sottile e tagliente grazie alle melodie acide e rarefatte dei sassofoni, ai riff distorti del basso e ai ritmi sostenuti della batteria.

Sono ancora in vendita (online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati a soli 5 euro + dp) i biglietti per i concerti di Dargen D’Amico il 17 luglio, di Micah P. Hinson e The Leading Guy il 23 luglio, di Giorgio Poi il 30 luglio e di Ditonellapiaga l’11 agosto all’alba. Il programma completo di Villa Manin Estate 2022 e tutte le informazioni sono consultabili sul sito ufficiale www.villamanin.it.