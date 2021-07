Freddy Kempf al Teatro Candoni di Tolmezzo

Prosegue il Festival Accordi Musicali, la prima stagione di Fvg Orchestra che, insieme alla European Foundation for Support of Culture (EUFSC) e con la collaborazione del Comune di Tolmezzo e della Fondazione Bon (Carniarmonie), presenta un Festival internazionale di musica classica.

Domenica 25 luglio alle 20.30 al Teatro Candoni di Tolmezzo, salirà sul palco Freddy Kempf, considerato tra i maggiori pianisti odierni: artista di profonda sensibilità musicale, si è esibito in tutto il mondo nelle maggiori sale da concerto, famoso per il suo debutto ai BBC Proms.

La Fvg Orchestra sarà diretta per l’occasione dal maestro Stephan Zilias, direttore musicale generale dell’opera di Stato di Hannover, collaboratore stretto della Deutsche Oper Berlin e regolarmente invitato come ospite dalla Beethoven Orchestra di Bonn.

Il programma prevede l’esecuzione del Concerto di ispirazione letteraria From My Bookshelf per pianoforte e orchestra del compositore in residenza Alexey Shor.

Si prosegue con la Sinfonia No. 3 in mi bemolle maggiore Op. 55 “Eroica” di Beethoven, innovativa partitura nella quale all’esaltazione di una figura storica rappresentativa di valori nuovi per l’epoca corrisponde un rinnovamento della forma sinfonica e del suo stesso linguaggio strumentale e musicale che si traduce nella dilatazione della composizione verso una lunghezza monumentale.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.carniarmonie.it