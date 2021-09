Freevoices in concerto a Castelnuovo

Tempo di ripresa e ripartenza anche per il gruppo Freevoices che ricomincia la propria attività, aperta al pubblico, in ambito provinciale con un concerto in programma, questo martedì 14 settembre, nella suggestiva cornice del Parco Ungaretti di Castelnuovo (Sagrado) con inizio alle ore 20.30. Il concerto che si avvale della preziosa collaborazione degli “Amici di Castelnuovo”, è organizzato dalla Associazione Thomas Schippers di Gorizia nell’ ambito della propria Stagione Estiva e gode del contributo del Ministero per i Beni Culturali . Premio Maria Carta 2017, il complesso vocale giovanile Freevoices svolge un’intensa attività concertistica con spettacoli a tema nello stile dello “show-choir” dove al canto si uniscono azioni sceniche e coreografiche . Proprio tale caratteristica, che è la cifra originale del gruppo, ha portato i Freevoices a realizzare in questi anni recital e spettacoli coronati da importanti collaborazioni con artisti come Moni Ovadia, Lucilla Galeazzi e Vinicio Capossela. Diretto da Manuela Marussi il gruppo ha ottenuto nel 2019 la propria consacrazione internazionale con un tournee in Argentina dove ha riscosso ovunque un largo seguito di pubblico e significativi riconoscimenti da parte della critica. Al pianoforte il M.o Gianni Del Zotto arrangiatore delle musiche, alle percussioni Francesco Pandolfo, al basso elettrico Alessandro Toneguzzo, alle chitarre Alberto Corredig al flauto Silvia De Savorgnani. Il concerto si svolgerà nel massimo rispetto delle normative anti Covid 19. L’ingresso è libero e gratuito