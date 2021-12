Freevoices in concerto al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo

C’è attesa per il concerto che il gruppo Freevoices terrà al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo, domenica 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, alle ore 18.00 e, in replica, lunedì 27 alle ore 20.30. Lo spettacolo che porta il titolo “Christmas Voices – Restart” è promosso dall’Amministrazione Comunale di Gradisca d’Isonzo in collaborazione con Artisti Associati e locale Pro Loco.

L’evento è ad ingresso gratuito con prenotazione dei posti presso Ufficio IAT–PRO LOCO GRADISCA (tel. 0481 960624 – Cell. 3383968204 - prolocogradiscaaps@gmail.com). Concepito sulla falsariga del precedente “Magic Xmas” che nel 2019 raccolse un grande consenso di pubblico in tutta la regione , “Christmas Voices” propone per questa “ripartenza” un viaggio che si muove tra le musiche del nuovo disco “Restart” e altre che rievocano lo spirito natalizio attraverso atmosfere e suggestioni qui concepite come veri e propri quadri.



La particolare scelta del repertorio unita alla forza trascinante delle coreografie curate da Marco Rigamonti nello stile dello “show choir” promettono, fin d’ora, di coinvolgere lo spettatore in un crescendo di sincere emozioni. Un’occasione unica di buona musica e di autentico divertimento. La partecipazione straordinaria della violinista Laura Grandi, acclamata concertista, offre al recital una nota di spicco tutta particolare. La direzione è di Manuela Marussi. Al pianoforte Gianni Del Zotto, alle percussioni Cristian Colusso, al basso elettrico Gaia Aprato al flauto Silvia De Savorgnani. Premio Maria Carta 2017, il complesso vocale giovanile Freevoices, svolge un’intensa attività concertistica con spettacoli a tema dedicati tanto alla musica popolare e alla canzone italiana quanto al genere pop jazz e musical interpretato nello stile dello “show choir”.