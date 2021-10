Freevoices omaggiano il Milite Ignoto

Ci saranno anche i ragazzi e le ragazze del gruppo giovanile Freevoices tra i protagonisti questo sabato 30 ottobre del documentario Il Milite Ignoto in onda,su RAI2, alle 23.30, per la rubrica TG2 Dossier.



Il documentario, curato dal giornalista Andrea Romoli, si inserisce nelle celebrazioni per il centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria, e ripercorre i momenti più salienti di quel lontano evento avvenuto proprio nell’ottobre di cento anni fa.



I Freevoices, sono stati scelti per l’interpretazione del brano Rosso su Verde tratto dall’album Il testamento del Capitano del cantautore veneto Massimo Bubola. Tratta da una lettera che il prozio di Massimo Bubola, sepolto sul Monte Grappa, scrisse alla sua amata poco prima di morire in battaglia, la canzone, che nel documentario assume il ruolo di una quasi continua colonna sonora, fa parte del recital Fronti di Guerra Fronti di Pace che è stato presentato dal gruppo Freevoices al Festival E’Storia di Gorizia e, successivamente, su tutto il territorio regionale nell’ occasione delle manifestazioni per il Centenario della Grande Guerra oltre che all’inaugurazione del nuovo museo multimediale del Monte San Michele.



Il brano, interpretato per il documentario sul palcoscenico del Kulturni Dom di Gorizia, è stato elaborato in forma corale dal M.o Gianni Del Zotto e fa parte della raccolta Freevoices primo CD del gruppo isontino diretto dalla M.a Manuela Marussi. (Nella foto i Freevoices con il giornalista Andrea Romoli sul palco del Kulturni Dom durante le riprese).