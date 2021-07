Freevoices riparte da Bibione

Tempo di ripresa e ripartenza anche per il gruppo Freevoices che ricomincia la propria attività con un concerto in programma, questo lunedì 19 luglio, a Bibione (VE) nella centralissima piazza Fontana (inizio ore 21.15). Il concerto del gruppo isontino si svolgerà nell’ambito dell’ International Gospel Hub 2021 festival musicale internazionale che per quattro giorni animerà la conosciuta località balneare con gruppi provenienti da Italia, Slovenia e Stati Uniti (Bee Geesus – Colours of Gospel – Joselin St. Aimee Trio, Harmony Gospel Singers …) . Premio Maria Carta 2017 prestigioso riconoscimento conferito ad artisti di fama internazionale, il complesso vocale giovanile Freevoices, diretto da Manuela Marussi, ha ottenuto, nel 2019, la sua consacrazione internazionale con una tournée in Argentina dove, ha riscosso ovunque un largo seguito di pubblico e significativi riconoscimenti da parte della critica. Il Concerto di Bibione proporrà alcune tra le interpretazioni più conosciute del gruppo tutte accompagnate con il consueto brillante stile dello show choir che regala allo spettatore intensi momenti di emozione e di autentico coinvolgimento. Al pianoforte il M.o Gianni Del Zotto arrangiatore delle musiche, alle percussioni Francesco Pandolfo, al basso elettrico Alessandro Toneguzzo, alle chitarre Alberto Corredig e Francesco Imbriaco, al flauto Silvia De Savorgnani. Ingresso libero.