Freevoices Show Choir a Monfalcone

Noi siamo il tempo, il nostro, l’altrui, della terra: concerto spettacolo gratuito con i Freevoices al Teatro Comunale di Monfalcone venerdì 2 dicembre, alle 20.30. Lo spettacolo è promosso dal Comune di Monfalcone e rientra nel programma di iniziative proposte in occasione del Trentennale dell’attività della Fondazione Cassa Di Risparmio Gorizia.

L’ingresso è libero, con prenotazione presso la biglietteria del Teatro (prenotazioni aperte fino a giovedì 1 dicembre).

Tra canto popolare e canzone, tra swing e pop, tra ironia e riflessione, il recital dei giovani coristi guidati da Manuela Marussi è pronto a regalare emozioni, con la consueta bravura e l’energia che contraddistingue ogni loro spettacolo, in una performance di canto e corpo, voce e danza, suono e movimento in una dimensione teatrale unica e inestricabile.

Lo spettacolo si ispira agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, qui declinati in quadri musicali, nelle dimensioni del tempo (tempo e spiritualità, tempo e consumo, tempo e Terra) per sensibilizzare la comunità su una cultura dalla sempre maggiore responsabilità sociale verso le generazioni future. Uno spettacolo nuovo e fortemente impegnato, dove le musiche si uniscono alle parole per un racconto d’insieme di forte impatto teatrale e scenografico.

I testi originali sono di Sergio Sichenze (Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio 2018) mentre le coreografie sono affidate alla cura di Marco Rigamonti (Teatro Litta Milano). Le voci sono quelle degli attori Enrico Cavallero e Paola Aiello mentre la direzione artistica è di Manuela Marussi. Nella serata i Freevoices saranno accompagnati dal violino di Laura Grandi e al pianoforte siederà Gianni Del Zotto, arrangiatore delle musiche. Le percussioni sono di Cristian Colusso, al basso Gaia Aprato.

La Biglietteria del Teatro è aperta da lunedì a sabato, dalle 17 alle 19, 0481-494664, biglietteria.teatro@comune.monfalcone.go.it