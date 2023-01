Freevoices Show Choir al Kulturni Dom di Gorizia

Sabato 14 gennaio, alle 10, al Kulturni Dom di Gorizia è in programma la rappresentazione dello spettacolo 'Noi siamo il tempo – il nostro l’altrui della terra', interpretato dal Freevoices Show Choir con la direzione artistica di Manuela Marussi e la partecipazione degli attori Enrico Cavallero e Paola Aiello.

L'evento chiude idealmente la settimana della cultura avviata dal polo liceale goriziano con il progetto #unaltrascuola e vedrà la partecipazione, oltre degli alunni dei tre licei, anche di una rappresentanza delle scuole slovene e del Gimnazija di Nova Gorica.

La rappresentazione sarà introdotta da Adriano Luci, Presidente del Gruppo Luci, azienda leader in Fvg nel settore nella progettazione e gestione di soluzioni per l'ambiente. Lo spettacolo – che si avvale del sostegno finanziario della Fondazione Carigo - s'ispira agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile qui declinati, in quadri musicali, nelle dimensioni del tempo (tempo e spiritualità, tempo e consumo, tempo e Terra …).

Un tema, dunque, 'green' che ben si unisce alle tante voci di artisti e autori che oggi si battono contro le cause del cambiamento climatico e per una politica nuova in difesa dell’ambiente.

Dicono gli autori: “Abbiamo distolto il tempo dalla cura per la Madre Terra che ci ospita e ci dona, sin dalla nascita, ciò di cui abbiamo realmente bisogno: aria, acqua, luce, cibo, il ristoro per la nostra piccola anima al cospetto dell’incantevole bellezza che ci accoglie e ci rende umani. Dobbiamo riappropriarci di questo tempo e di questa responsabilità, consapevoli che se Noi siamo il tempo, distesa dell’anima (Sant'Agostino) noi dobbiamo saper curare e guarire il mondo (Heal The World) in vista di un futuro migliore per le generazioni che verranno".

I testi originali sono di Sergio Sichenze (Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio 2018) mentre le coreografie sono affidate alla cura di Marco Rigamonti (Teatro Litta Milano). Nello spettacolo i Freevoices saranno accompagnati dal violino di Laura Grandi mentre al pianoforte siederà Gianni Del Zotto arrangiatore delle musiche. Le percussioni sono di Francesco Pandolfo, al basso Riccardo Pitacco.