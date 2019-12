Freevoices sold out al Kulturni Dom di Gorizia

Tutto esaurito per Magic Christmas il nuovo recital del complesso giovanile Freevoices diretto da Manuela Marussi che debutta domenica 8 dicembre al Kulturni Dom di Gorizia con la partecipazione straordinaria del violinista Lucio Degani. Costruito con passione e impegno professionale, Magic Christmas è un autentico viaggio dentro lo spirito del Natale capace di coinvolgere lo spettatore in un crescendo di emozioni.





La particolare scelta di un repertorio del tutto nuovo , la forza delle coreografie curate da Marco Rigamonti (Teatro Litta Milano) , promettono di regalare fin d’ora un’occasione unica di buona musica e di autentico divertimento, un dono prezioso per vivere la festa del Natale in tutta la sua luce e in tutta la sua pace. La partecipazione straordinaria di Lucio Degani acclamato concertista offre al recital una nota di spicco.





Assieme a Lucio Degani accompagneranno i Freevoices gli strumentisti Gianni Del Zotto (pianoforte e arrangiamenti) Francesco Pandolfo e Nicola Pisano (percussioni), Matteo Bucciol (chitarre) e Alessandro Toneguzzo (basso). Dopo il debutto, Magic Christmas sarà portato in regione (19/12 Premariacco TeatrOrsaria – 22/12 Moimacco Villa De Claricini – 23/12 Auditorium Travesio) con una tappa significativa al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 15 dicembre dove lo spettacolo è inserito nella rassegna Gospel alle Stelle (inizio ore 18.00). Si replica sempre al Kulturni Dom il 6 gennaio 2020, giorno dell’Epifania, con inizio spettacolo alle ore 18.00 (prevendita biglietteria Kulturni Dom tel. 048133288 da lunedì a venerdì 9.00/13.00 – 15.00/18.00)