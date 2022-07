Frida Bollani Magoni inaugura il Grado Festival

L’estate musicale del Friuli Venezia Giulia ritrova il Grado Festival – Ospiti d’Autore, una delle rassegne più suggestive, sia per qualità artistica, sia per la bellezza e il fascino del luogo e della città che la ospitano.

Domani, venerdì 8 luglio alle 21.30, sarà la giovane e talentuosa Frida Bollani Magoni, pianista, cantante e polistrumentista, figlia d’arte di Stefano Bollani e Petra Magoni, a inaugurare la 10° edizione della rassegna, ospitata sulla scenografica Diga Nazario Sauro di Grado. Il concerto in piano solo di Frida Bollani Magoni è a ingresso libero, su prenotazione (info su www.azalea.it) e organizzato in collaborazione con Associazione Progetto Musica.

Dopo questo elegante prologo, il via vero e proprio al calendario dei concerti sarà con una delle artiste più promettenti e prorompenti del nuovo panorama musicale italiano: Madame. L’autrice delle super hit “Marea” e “Voce”, dopo aver conquistato il pubblico a suon di dischi di platino, sarà sul palco di Grado il 14 luglio.

Il successivo appuntamento vedrà protagonista una leggenda della musica italiana, Umberto Tozzi che, assieme alla sua band, presenterà, domenica 17 luglio, lo spettacolo “Gloria Forever. Il 20 luglio sarà Carmen Consoli, la “cantantessa” della musica italiana, a emozionare il pubblico di Grado con il concerto parte del “Volevo fare la rock star tour”, nel quale la cantautrice siciliana, accompagnata dalla band, reinterpreterà tutti i suoi successi, vecchi e nuovi.

Evento molto sentito sarà poi quello in programma il 27 luglio con il concerto di Alice (Carla Bissi), accompagnata al pianoforte dal M° Carlo Guaitoli, con il suo emozionante omaggio al Maestro Franco Battiato, compianto artista indissolubilmente legato all’Isola del Sole, a cui ha dedicato la canzone “Scalo a Grado”.

Grande ritorno è quello dei Subsonica, band simbolo del rock elettronico italiano, che il 1° agosto saranno sul palco del festival con il nuovo “Atmosferico Tour”. La grande chiusura del 10° Grado Festival – Ospiti d’Autore sarà sabato 6 agosto con il live del cantautore, bassista e polistrumentista Max Gazzè, artista amatissimo dal pubblico, che porterà sul palco tutti i grandi successi di oltre trent’anni di carriera.

I biglietti per i concerti del Grado Festival – Ospiti d’Autore, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Comune di Grado sono in vendita sul circuito Ticketone. Info su www.azalea.it