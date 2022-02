Friday Music Live al Tiare Shopping di Villesse

Continua l’intrattenimento musicale al Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO) con le migliori band del territorio: ogni venerdì dalle 19.30 alle 21.30 la cena e l'aperitivo alla Food Court hanno una nota in più!



Venerdì 18 febbraio ore 19.30 appuntamento con “Musique Boutique”, una band nata nel 2008 da un’ idea del tastierista e produttore “Franz” Contadini e della cantante Ariella Perentin a cui si aggiungono Luca Capizzi al sax, Francesco Cainero al contrabbasso, Marco Vattovani alla batteria e Andrea Fontana alle percussioni come special guest.



Il gruppo propone dal vivo un raffinato repertorio lounge-chillout in cui vengono rivisitate le più famose canzoni del repertorio internazionale pop-rock & dance come ad esempio Smoke on the Water, Billy Jean e I Follow Rivers in versione swing oppure Roxanne, Into The Groove e Rolling in the Deep in bossa Nova e ancora Gypsy Woman, Just can’t get enough e Get Lucky in versione latin. Oltre ad aver pubblicato un album e diversi singoli hanno remixato e collaborato con artisti quali Crystal Waters, Jovanotti, Zucchero, Ronnie Jones e il Top DJ 2015 Albert Marzinotto. Per ulteriori info: http://www.musiqueboutique.it/.



Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, per consumare al tavolo nei ristoranti, bar e aree relax interne è necessario essere in possesso del Green Pass “rafforzato”, esclusi i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per muoversi negli spazi del Meeting Place è inoltre necessario indossare la mascherina FFP2.