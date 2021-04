Friuli Venezia Giulia, terra di cinema

Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni maggiormente scelte come set cinematografico, ma anche di fiction e video musicali, per la ricchezza delle sue terre e per la varietà degli scenari paesaggistici e culturali: il cineturismo è dunque uno strumento – e nella nostra regione può essere definito una vera e propria “industry” – che offre ai turisti (anche a quelli di prossimità) uno sguardo diverso per riscoprire i luoghi e le loro caratteristiche.



Tra le varie proposte presenti già in Fvg, sarà online dal 29 aprile anche il nuovo portale “FVG Film Locations” al link www.cineturismofvg.com: un progetto di comunicazione digitale e duttile supporto online che promuove il cineturismo in Friuli Venezia Giulia attraverso notizie, fotografie e informazioni su oltre 90 tra film, fiction, videoclip e spot girati in oltre 500 locations del Fvg, tutte geolocalizzate.



All'incontro sono intervenuti Gianluca Novel, vicepresidente della Film Commission, partner del progetto; Barbara Candotti di Studio Sandrinelli, ideatore del progetto con Rodolfo Riccamboni di Divulgando, co-partner e sviluppo tecnico del portale; Chiara Omero, Casa del Cinema di Trieste e Livio Jacob, Direttore Cineteca di Gemona, partner di progetto.Il portale “” trasla e amplia i contenuti dell’omonima App, realizzata nel 2013 nell’ambito del progetto “”. Il progetto, realizzato dallo Studio Sandrinelli, agenzia di comunicazione con base a Trieste, e da Divulgando, azienda anch’essa triestina che opera nel settore dell’Information Technology è realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia-Direzione centrale attività produttive e grazie al prezioso supporto dei partner, FVG Film Commission, Cineteca del Friuli di Gemona, Casa del Cinema di Trieste, e del critico Carlo Gaberscek.“FVG Film Locations” si propone come une suggerisce diverse forme di esplorazione del territorio alla scoperta di luoghi anche poco noti; risponde così alle attuali tendenze del turismo specializzato e d’esperienza, sempre più attento alla qualità della vita e all’uso intelligente e selettivo del tempo libero.