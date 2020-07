Fumetto e il cinema si incontrano a ShorTS con la Comics Marathon

Sarà una giornata dedicata al cinema e al fumetto quella di venerdì 10 luglio a ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina quest’anno in programma sul web fino a domenica 12 luglio 2020 grazie a MYmovies, partner tecnico dell’evento.



Anche per la sua 21° edizione il Festival conferma la 24 Hours ShorTS Comics Marathon, un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che si cimenteranno in una vera e propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole inchiostrate e/o colorate, ciascuna contenente una vignetta di dimensione quadrata. Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente, prima sui canali social di ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume che verrà distribuito gratuitamente.



L’evento quest’anno si svolgerà in un’inedita versione ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste, per un massimo di 10 partecipanti, e online tramite videochiamata, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia fino a un massimo di 20 persone. L’appuntamento con la Maratona di Fumetti è venerdì 10 e sabato 11 luglio alle ore 16.00 presso la Casa del Cinema di Trieste e via web. L’evento verrà trasmesso in diretta sulla Pagina Facebook di ShorTS International Film Festival.



Dopo grandi nomi come Laura Scarpa, Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Giopota, Dr. Pira, Menotti e Ilaria Palleschi, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una nuova giuria d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e cinematografico. In particolare, la giuria dell’edizione 2020 di 24 Hours Shorts Comics Marathon sarà composta dal triestino Mario Alberti, Vittoria VicMac Macioci, Giulio Macaione e il regista Giancarlo Soldi, personalità che rappresenta un autentico trait d'union tra il mondo cinematografico e quello del fumetto.Sempre venerdì 10 luglio alle ore 20.00 appuntamento con la proiezione in streaming gratuita su MYmovies, partner tecnico del Festival, del film “Faith” di Valentina Pedicini, in concorso nella sezione Nuove Impronte dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente. In un sontuoso bianco e nero, il documentario racconta la comunità di monaci cristiani che vivono in un monastero isolato tra le colline marchigiane. Questi Monaci Guerrieri, ribattezzati "Guerrieri della Luce", da vent’anni si preparano ad una guerra più “alta”, tra preghiere notturne e allenamenti massacranti, credendo in una sola fede: combattere il male nel nome del Padre.Alle 21.30 le proiezioni online gratuite proseguono sempre su MYmovies con i corti di Maremetraggio, storica sezione competitiva del festival dedicata ai migliori cortometraggi premiati nei maggiori festival internazionali.