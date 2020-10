Fuori era primavera, gli italiani durante il lockdown

Un racconto intimo degli italiani durante il lockdown: dalle meravigliose piazze italiane vuote, agli eroi in prima linea nelle corsie degli ospedali, ai balconi in festa, alle riprese domestiche. Arriva al cinema solo lunedì 26 ottobre – in esclusiva al Visionario di Udine e a Cinemazero di Pordenone – FUORI ERA PRIMAVERA, testimonianza collettiva filtrata attraverso la regia e la visione del Premio Oscar Gabriele Salvatores, che con questo documentario restituisce alla nostra futura memoria una fotografia autentica e completa dell’Italia di oggi in uno dei periodi storici più difficili del XXI secolo.



Per girare questo documentario Salvatores si è affidato agli smartphones e alle telecamere degli stessi italiani, che hanno inviato al regista materiali personali e inediti per permettergli di documentare la Fase 1 e la Fase 2 della pandemia. "Seguiamo l’ordine cronologico ed emotivo degli eventi, a partire da quando l’Italia guardava alla Cina e al virus come un problema lontano, passando per la graduale consapevolezza dell’emergenza, per arrivare all’inizio della fase due. – dice Salvatores - Al di là degli aspetti tecnici, quello che vorrei emergesse è la sincerità di questi racconti, che siano veri, fatti col cuore. C’è poi un altro tema che ho particolarmente a cuore che emergerà dal racconto: la rinascita della natura".



FUORI ERA PRIMAVERA sarà in programma al Visionario lunedì 26 ottobre alle ore 17.30 – 19.30 – 21.30 e a Cinemazero alle ore 21.00. La prevendita dei biglietti è già attiva online su http://bit.ly/FuoriEraPrimavera_Visionario e www.cinemazero.it e presso le casse dei rispettivi cinema.