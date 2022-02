Fuori programma a Trieste con Chris Morrissey

Un “fuori programma” – su iniziativa di Klaus Gesing, insegnante di sassofono Jazz al Conservatorio Tartini di Trieste – lunedì 28 febbraio, alle 18.00 a Trieste nella Sala Tartini di via Ghega 12: in esclusiva regionale il bassista, compositore e cantante newyorkese Chris Morrissey presenta il suo ultimo album, “Impact Winter Formal”.



Chris Morrissey torna in Italia a supporto della sua quinta uscita “Impact Winter Formal” edita da Edition Records. A Trieste sarà affiancato dalla sua band di New York, composta da Charlotte Greve al sassofono e voce, Bill Campbell alla batteria e Simon Jermyn alla chitarra. L’accesso è gratuito per tutti i possessori di super Green Pass, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Tel. 040 6724911, info e dettagli www.conts.it



Oltre al concerto, tutti i musicisti del gruppo terranno una masterclass individuale con i studenti del dipartimento Jazz del Conservatorio, sempre nella mattinata di lunedì 28 febbraio.



Chris Morrisey è un musicista con una straordinaria capacità di fondere stili e generi. Nell’album Impact Winter Formal, spazia in un genere totalmente nuovo, personale e lungimirante, complesso ma immediato, armonioso e stimolante. Quattro le canzoni dell’album: Don't Look So Serious, The Indigos, Ode to All Night e Cruel That It Ends. Il risultato è brillante, coinvolgente ed emozionante.Morrisey è apparso su più dischi nominati ai Grammy, tra cui quelli di Mark Guiliana, Gretchen Parlato e Sara Bareilles, ed ha svolto commissioni sia per The Jazz Gallery che per The Jazz Coalition a New York City per lavori originali. Chris è membro della facoltà aggiuntiva della New School for Contemporary Music ed è stato docente ospite presso l’Università di New Orleans e l’Universidad EAFIT a Medellin, in Colombia. Come bassista, Chris Morrisey ha percorso centinaia di migliaia di miglia in tournée in tutti e cinque continenti con il Jim Campilongo Trio, Mark Guiliana Jazz Quartet, Beat Music, Dave King Trucking Company, Sara Bareilles, la house band "Live From Here" di Chris Thile, Margaret Glaspy, Boy George, Ben Kweller, Andrew Bird, Mason Jennings, Gretchen Parlato, Trixie Whitley, Gabriel Kahane e Amy Helm. In qualità di compositore e leader di una band, Morrissey ha pubblicato quattro dischi molto elogiati: "Laughing and Laughing" (2018), "The Morning World" (2009, Sunnyside), "Cannon Falls Forever" (2011, autoprodotto) e "North Hero" (2013, Sunnyside).