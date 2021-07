Nell’estate 2021, ritorna “Fuoriprogramma”, i mercoledì musicali del Comune di Tavagnacco, organizzati dalla Fondazione Luigi Bon in collaborazione con SimulArte.



La rassegna propone quattro concerti, tutti alle ore 21:00, nei mercoledì dal 7 luglio al 28 luglio, che vedranno l’esibizione di conosciuti ed eccellenti artisti regionali e non solo nel Parco festeggiamenti, in via Tolmezzo, a Tavagnacco.



"Dopo i mesi di stop forzato, è evidente il desiderio dei cittadini di ritrovarsi a vivere serate in compagnia all'aria aperta. In questa ottica, per l'Amministrazione è stato quasi inevitabile riproporre la rassegna musicale "Fuoriprogramma" nella splendida cornice del parco festeggiamenti di Tavagnacco, dopo il notevole successo della scorsa estate - riporta l’Assessore alla Cultura del Comune di Tavagnacco Ornella Comuzzo -. Ci riteniamo molto fortunati di poter godere della preziosa collaborazione della Fondazione Luigi Bon e della Cooperativa SimulArte, realtà che rappresentano un'autentica garanzia per una buona riuscita di questo tipo di iniziative".



“Fuoriprogramma”, che vede la consulenza artistica di Federico Mansutti, è realizzata grazie al sostegno del Comune di Tavagnacco, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura e di CiviBank.Il calendario prevedere: il 7 luglio il concerto “Things to say” con il trombettista Flavio Boltro e il pianista Fabio Giachino; il 14 luglio “Alma” con l’esibizione del FiSAx composto da Alex Sebastianutto, sax, e Sebastiano Zorza, fisarmonica; il 21 luglio sarà sul palcoscenico, per “Segni” il Luca Colussi Trio formato dall’omonimo batterista, il contrabbassista Alessandro Turchet e al fender rhodes Paolo Corsini; il 28 luglio invece “Il giardino segreto” con la voce e la chitarra di Miriam Foresti, accompagnata da Gianpaolo Rinaldi al pianoforte, Alessandro Turchet al contrabbasso e Emanuel Donadelli alla batteria.I concerti sono ad ingresso libero ed è consigliata la prenotazione sul sito www.fondazionebon.com o al numero 0432 543049 (dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00).Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail della Fondazione Luigi Bon, biglietteria@fondazionebon.com.