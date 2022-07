Fuoriprogramma, musica da tutta Europa a Tavagnacco

Dopo i primi due appuntamenti, prosegue “Fuoriprogramma”, il ricco calendario dei mercoledì musicali del Comune di Tavagnacco, organizzati dalla Fondazione Luigi Bon in collaborazione con SimulArte e la direzione artistica di Federico Mansutti.

Un appuntamento, quello in programma domani, mercoledì 6 luglio alle 21, che unisce grande musica e formazione. Nel parco festeggiamenti, infatti, approderà l'Eu New Generation 4et, formazione composta da quattro giovani e promettenti musicisti provenienti da tutta Europa e in residenza artistica in Friuli.

Grazie alle collaborazioni europee avviate nel 2021, infatti, questi quattro giovani studenti sono stati selezionati attraverso audizioni dalle università partner del festival More Than Jazz e precisamente dalla Hochschule der Künste di Berna (Svizzera), la Universität für Musik und darstellende Kunst di Graz (Austria), il Saint Louis College of Music Roma (Italia) e il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste (Italia) per una residenza artistica in regione Friuli Venezia Giulia.

Sul palco, impegnati nell'esecuzione di grandi classici del jazz e brani originali, saliranno Lenart De Bok al sassofono, Tim Heiniger al piano e tastiere, Great Mudiare al basso e Francesco Vattovaz alla batteria.

"Dopo due anni di pandemia – commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Tavagnacco, Ornella Comuzzo – è tangibile il desiderio dei cittadini di ritrovarsi a vivere serate in compagnia all'aria aperta ascoltando buona musica. Dopo il successo delle passate stagioni, dunque, è stato inevitabile riproporre la rassegna di Fuoriprogramma nella splendida cornice del parco festeggiamenti. Ci riteniamo molto fortunati – prosegue – di poter godere ancora della preziosa collaborazione della Fondazione Luigi Bon e di SimulArte, realtà che rappresentano un'autentica garanzia per una buona riuscita di questo tipo di iniziative".

“Fuoriprogramma” proseguirà poi con altri concerti, tutti a ingresso gratuito, fino al 27 luglio. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail della Fondazione Luigi Bon, biglietteria@fondazionebon.com o chiamare il numero 0432 543049 (dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00).