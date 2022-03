Fuoristrada lirico, due opere in pista all'interporto di Pordenone

Pensare all'opera lirica in abbinamento a un rally automobilistico risulta piuttosto insolito, ma sono proprio le associazioni inedite il tema del progetto Ludi Musici, ciclo di eventi musicali legati dal tema dello sport. Dopo l'apertura in novembre a Trieste, in concomitanza con il campionato italiano a squadre di dama, i 'giochi musicali' promossi da Piccolo Opera Festival e Glasbena matica si spostano all'Interporto di Pordenone, dove venerdì 11 marzo porteranno la musica in una delle tappe del rally XII Italian Baja di primavera.



Il 'fuoristrada lirico' è un evento inedito che anche negli argomenti proposti - e non solo nel contesto - evoca l'incontro tra musica e sport. Andranno in scena infatti i due atti unici La scuola di guida di Nino Rota e La cantante di Maurizio Agostini.



Oltre un sessantennio separa le due opere: la prima risale al 1959, la seconda è una produzione recentissima, pubblicata nel 2021. L’amore che travolge durante una lezione di guida è il tema dell’atto unico scritto da Nino Rota su libretto di Mario Soldati e commissione di Giancarlo Menotti per il Festival dei Due Mondi di Spoleto. La regista udinese Vanessa Codutti immagina che l’azione si svolga in uno studio televisivo nel 2022. Lei, interpretata dal soprano Kamilla Karginova, è una maldestra apprendista che ha deciso di imparare a guidare principalmente per conoscere l’istruttore (nella produzione il tenore Salvatore Angileri). L’automobile procede incerta per l’emozione, ma alla fine sarà proprio l’ennesimo errore di manovra a far scoccare la scintilla. Fuori dall’automobile, il gruppo transfrontaliero GO! Borderless Ensemble verrà diretto da Igor Zobin.



Nella seconda parte dell’evento andrà in scena La cantante del compositore fiorentino Maurizio Agostini, monologo originariamente scritto per soprano e pianoforte sui retroscena dell’opera ben noti alla maggior parte dei giovani cantanti, sospesi tra audizioni e speranze di ingaggi che non sempre si realizzano. La vicenda si svolge infatti tra lo studio delle parti e un telefono che ad ogni nuovo squillo trasmette promesse e disdette dalle direzioni dei teatri. L'atto unico è stato orchestrato per l'occasione dall'autore e in questa versione verrà presentato in anteprima a Pordenone come primo atto del laboratorio estivo transfrontaliero Go Borderless Opera Lab, dedicato alla formazione dei professionisti dello spettacolo dal vivo come centro creativo per l'innovazione del teatro musicale in luoghi non convenzionali.Il dittico avrà inizio alle ore 18.15 e per gli spettatori l’esperienza comprenderà anche il piacere di un aperitivo finale e uno sguardo sulle auto da rally che il giorno seguente parteciperanno alla gara. L’ingresso è gratuito su prenotazione, che va effettuata all’indirizzo office@piccolofestival.org o al numero di telefono 3664218001.